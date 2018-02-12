Для московских предприятий отменят налог на движимое имущество

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник принял решение об отмене налога на движимое имущество для предприятий на 2018 год.

С соответствующей просьбой к мэру города обратился председатель комитета МТПП по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым автомобильным транспортом Богдан Коношенко.

По словам градоначальника, налог на движимое имущество создавался в качестве стимулирующей меры для обновления техники, машин, оборудования, однако на деле не выполнял такой функции.

"Я думаю, что мы не успеем в этом году разработать такой механизм, который учитывал бы отраслевые особенности, в том числе и таксомоторов… Поэтому в этом году мы его отменим полностью, и с помощью ассоциации, общественных организаций, в том числе ваших (таксомоторных) организаций, отработаем схему, которая действительно бы стимулировала обновление подвижного состава и оборудования. А в этом году просто обнулим этот налог", — сказал Собянин на встрече с представителями таксомоторных и каршеринговых компаний и агрегаторов такси.