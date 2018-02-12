ОПЕК в январе выполнила соглашение о сокращении добычи нефти на 136%

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. ОПЕК в январе 2018 года незначительно снизила добычу нефти в месячном выражении — на 8,1 тысячи баррелей в сутки, до 32,302 миллиона баррелей в сутки, при этом выполнив соглашение о сокращении нефтедобычи примерно на 136%, следует из февральского доклада организации со ссылкой на данные вторичных источников.

"В то время, как добыча нефти главным образом снизилась в Венесуэле и Анголе, частично это было компенсировано ростом добычи в Ираке, Саудовской Аравии и Ливии", — говорится в докладе.

По сравнению с октябрем 2016 года 11 стран ОПЕК, сокращающих добычу нефти в рамках соответствующего соглашения с рядом не входящих в картель государств, снизили ее суммарно на 1,723 миллиона баррелей в сутки против обещанных 1,266 миллиона баррелей. В число этих стран входят Алжир, Ангола, Эквадор, Габон, Ирак, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Венесуэла и Экваториальная Гвинея. Таким образом, в январе страны ОПЕК перевыполнили обязательства по сделке на 36%.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год.

Добыча нефти в Ливии, которая до 1 января 2018 года не несла никаких обязательств по сделке ОПЕК+, в январе выросла на 21 тысячу баррелей в сутки с уровня декабря, до 978 тысяч баррелей в сутки. Наряду с Ливией от обязательств по венскому соглашению была освобождена Нигерия. Она в январе снизила добычу на 8,1 тысячи баррелей в сутки, до 1,819 миллиона баррелей в сутки. В ноябре обе страны пообещали, что в 2018 году их добыча не будет превышать максимумы 2017 года — около 1 миллиона баррелей в сутки для Ливии и около 1,8 миллиона баррелей для Нигерии.

Саудовская Аравия, крупнейший нефтедобытчик в ОПЕК, по данным вторичных источников, в январе нарастила нефтепроизводство на 23,3 тысячи баррелей в сутки, до 9,977 миллиона баррелей. Тем не менее, королевство продолжило перевыполнять свои обязательства по венской сделке — в январе на 17%. Добыча нефти в Венесуэле продолжает стремительно сокращаться, в январе она упала на 47,3 тысячи баррелей в сутки, до 1,6 миллиона баррелей в сутки. Больше всех из стран картеля в январе нарастил добычу Ирак — на 30,2 тысячи баррелей в сутки, до 4,435 миллиона баррелей в сутки, выполнив сделку ОПЕК+ только на 60%.