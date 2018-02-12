ОПЕК повысила прогноз по мировому спросу на нефть в 2018 году

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. ОПЕК увеличила прогноз по спросу на нефть в мире в 2018 году на 0,09 миллиона баррелей в сутки по сравнению с январским прогнозом — до 98,6 миллиона баррелей в сутки, говорится в февральском докладе организации.

Теперь организация ожидает, что рост спроса по итогам этого года составит 1,59 миллиона баррелей в сутки (в январском докладе ожидался рост в 1,53 миллиона баррелей в сутки). При этом ОПЕК повысила также свою оценку роста спроса на нефть в 2017 году — с 1,57 миллиона баррелей в сутки, до 1,6 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, спрос на нефть в мире в прошлом году был выше, чем указывалось в январском прогнозе, — 97,01 миллиона баррелей в сутки (вместо 96,99 миллиона баррелей в сутки).

"Повышение прогноза (на 2018 года — ред.) главным образом соответствует более позитивным прогнозам по развитию экономик стран ОЭСР — Северной и Южной Америки, Европы и Азии", — поясняется в докладе.

В то же время, ОПЕК повысила свой прогноз на 2018 год по предложению на рынке нефти со стороны стран, не входящих в организацию, — на 0,32 миллиона баррелей в сутки, до 59,26 миллиона баррелей в сутки. Ожидается, что рост этого показателя по итогам года составит 1,4 миллиона баррелей в сутки (в январе прогнозировались 1,15 миллиона баррелей в сутки). Кроме того, ОПЕК повысила свою оценку по росту предложения от стран вне картеля в 2017 году на 0,09 миллиона баррелей в сутки, до 0,86 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, в прошлом году поставки нефти от стран вне ОПЕК составили 57,86 миллиона баррелей в сутки (январская оценка составляла 57,79 миллиона баррелей в сутки).

"Из-за повышения прогноза по добыче нефти в США, Мексике, Великобритании, Бразилии, Китае и небольшого понижения прогноза по добыче в Норвегии, Малайзии и Конго, прогноз по предложению от не ОПЕК в 2018 году был пересмотрен в сторону повышения на 0,32 миллиона баррелей в сутки", — отмечает ОПЕК.

По предварительным данным, общее предложение на рынке нефти в январе выросло в месячном выражении на 0,35 миллиона баррелей в сутки, а в годовом — на 1,75 миллиона баррелей, до 97,67 миллиона баррелей в сутки; предложение со стороны стран не ОПЕК увеличилось на 0,36 миллиона баррелей в сутки с декабря, до 65,36 миллиона баррелей в сутки.