Эксперты МВФ приступили к работе в Киеве

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости. Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) приступили к работе в Киеве, передает в понедельник агентство УНИАН со ссылкой на представительство фонда на Украине.

Ранее постпред МВФ на Украине Йоста Люнгман заявил, что группа экспертов фонда посетит Киев 12-16 февраля для технических переговоров с местными властями. Министр финансов Украины Александр Данилюк заявлял, что эксперты МВФ в ходе визита предоставят рекомендации к закону об антикоррупционном суде.

"В представительстве МВФ на Украине подтвердили начало работы в Киеве команды в составе нескольких экспертов Международного валютного фонда", — говорится в сообщении.

Президент Украины Петр Порошенко ранее внес на рассмотрение парламента законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда, который предусматривает отдельные гарантии безопасности для судей, а также прозрачность их набора на должности. После критики со стороны международных кредиторов и ЕС Порошенко заявил, что законопроект может быть доработан после принятия в Верховной раде в первом чтении. Принятие закона является одним из требований для предоставления Украине очередного транша кредитования от МВФ.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый.

Власти Украины рассчитывали получить пятый транш от МВФ до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году, причем представители властей называют разные сроки. В частности, премьер-министр Владимир Гройсман говорил о первом полугодии.