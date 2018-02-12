Эксперты МВФ приступили к работе в Киеве

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости. Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) приступили к работе в Киеве, передает в понедельник агентство УНИАН со ссылкой на представительство фонда на Украине.
"В представительстве МВФ на Украине подтвердили начало работы в Киеве команды в составе нескольких экспертов Международного валютного фонда", — говорится в сообщении.
Президент Украины Петр Порошенко ранее внес на рассмотрение парламента законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда, который предусматривает отдельные гарантии безопасности для судей, а также прозрачность их набора на должности. После критики со стороны международных кредиторов и ЕС Порошенко заявил, что законопроект может быть доработан после принятия в Верховной раде в первом чтении. Принятие закона является одним из требований для предоставления Украине очередного транша кредитования от МВФ.
Власти Украины рассчитывали получить пятый транш от МВФ до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году, причем представители властей называют разные сроки. В частности, премьер-министр Владимир Гройсман говорил о первом полугодии.