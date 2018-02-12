Российская таможня станет полностью электронной к 2020 году

ПЕКИН, 12 фев – РИА Новости. Федеральная таможенная служба РФ в настоящий момент реализует комплексную программу развития, и к 2020 году российская таможня, как ожидается, станет полностью электронной, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов.

"ФТС России реализует комплексную программу развития до 2020 года, мы переходим на центры электронного декларирования, у нас уже сейчас 100% электронное декларирование, внедряются автоматическая регистрация и автоматический выпуск — вообще без участия человека: если риски не сработали, декларация регистрируется и выпускается", — сообщил Давыдов.

Он подчеркнул, что "ФТС применяет современные технологии контроля, и к 2020 году таможня станет полностью электронной".

При этом собеседник агентства отметил, что все еще существует проблема с обустройством пунктов пропуска в связи с нехваткой инвестиций в эту сферу.

Давыдов принял участие в первой всемирной конференции по вопросам регулирования трансграничной интернет-торговли, которая прошла в Пекине 9-10 февраля и собрала на своей площадке около 2 тысяч представителей таможенных структур со всего мира.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00.