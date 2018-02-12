С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев — РИА Новости. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил жалобу признанной банкротом авиакомпании "Трансаэро" на взыскание в пользу компании "Аэрофлот — Российские авиалинии" около 404 миллионов рублей, следует из материалов на портале "Электронное правосудие".

"Решение арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22 ноября 2017 года… оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — сообщается в резолютивной части постановления суда второй инстанции.

Изначально "Аэрофлот" требовал взыскать с "Трансаэро" более 2 миллиардов рублей, однако впоследствии уточнил исковые требования, настаивая на взыскании 337,7 миллиона рублей основного долга и 66,2 миллиона рублей неустойки. Согласно материалам дела, основанием для судебного разбирательства стала задолженность "Трансаэро" по агентскому договору с "Аэрофлотом", заключенному в 2015 году. В соответствии с этим договором агент в лице "Аэрофлота" обязуется за вознаграждение от своего имени, но за счет "Трансаэро" обеспечивать воздушные перевозки этой авиакомпании на территории России и иностранных государств.

Второй по пассажирообороту в РФ авиаперевозчик "Трансаэро" не смог обслуживать долги, составляющие вместе с лизинговыми обязательствами около 250 миллиардов рублей. Сертификат эксплуатанта авиакомпании отозван с 26 октября 2015 года.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 13 сентября 2017 года признал авиакомпанию банкротом и ввел в отношении нее процедуру конкурсного производства сроком на полгода. По оценке арбитража, обязательства авиакомпании "Трансаэро" почти в 144 раза превышали оценку ее реальных активов.