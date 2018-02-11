ЖЕНЕВА, 11 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Ситуация на рынке криптовалют остается нестабильной. После падения в начале года биткоин вновь пошел в рост, хотя экономисты и бизнесмены в один голос заявляют, что это еще один мыльный пузырь, который скоро лопнет.

О том, есть ли у биткоина будущее, почему мир блокчейна не стоит ограничивать только криптовалютой и в какие технологии сегодня лучше вкладывать средства, корреспондент РИА Новости побеседовала с основателями первой в Швейцарии майнинговой фермы "Alpine Mining" Людовиком Томасом и Кристофом Лилло, а также партнером по правовым вопросам платформы Bankex Станиславом Сушко.

Не биткоином единым

"Мы занимаемся криптовалютой уже семь лет и знаем, что всегда в январе-феврале криптовалюта падает в цене. При этом мы видели много новых людей, которые только входят в мир криптовалют, потому что они видели, что биткоин растет в цене, и посчитали, что смогут на этом заработать. Но они не знают ничего про технологии блокчейна и просто хотят профита. И они первыми покидают рынок, и мы видим его резкое падение", — говорит Томас.

По его словам, эффект мыльного пузыря с криптовалютой создают именно те люди, которые пытаются разово инвестировать и заработать, не понимая основу и потенциал технологии блокчейна – системы распределения базы данных среди многих пользователей.

"Мы сами пришли на рынок из-за желания заработать и хотим "добыть" как можно больше криптовалюты, пока есть возможность. Но мы знаем, что сама технология блокчейна останется надолго. За последние годы мы увидели, что ее потенциал огромен, и он может быть применен в любом направлении: это банки, производство продукции, благотворительность и все общественные услуги. Так что ее применение в денежной области не единственное", — отмечает один из основателей "Alpine Mining".

В понимании Томаса, применение данной технологии любую область сделает прозрачной для общества. К примеру, можно будет проследить, куда пошел ваш взнос на благотворительность, или быстро определить, насколько точно указан на этикетке состав йогурта и где он был произведен. В то же время, по его словам, многие еще не готовы к такой открытости.

"К примеру, в банковской индустрии нам явно нужно больше прозрачности, что может предоставить блокчейн. И мы видели банкиров, чьи имена я не буду называть, которые жалуются на криптовалюту, но потом идут ее скупать, чтобы попытаться повлиять на рынок. Или открыто критикуют технологию, но применяют ее у себя в банках", — отмечает он.

Томас полагает, что основная проблема заключается в желании людей говорить только о биткоине, тогда как основная ценность заключается в технологии блокчейна, которая дает возможность людям самим контролировать процесс. Поэтому "Alpine Mining" не собирается заниматься только майнингом криптовалюты.

"Мы уже планируем ряд проектов в области социального применения технологии блокчейна. Мы понимаем, что многие криптовалюты в будущем не будут существовать, но технология останется. Интересно будет посмотреть на то, как это будет регулироваться на политическом уровне", — отмечает он.

Политическая стабильность — важный фактор

"Alpine Mining" возникла в 2017 году стараниями Томаса и Лилло, которые вначале занимались майнингом криптовалюты в домашних условиях в родном городе Саксон в кантоне Вале. Со временем они поняли, что необходимо увеличивать мощности, и перебрались повыше в горы, в деревню Гондо, где холодный климат создавал идеальные условия для бесплатного охлаждения сотен непрерывно работающих серверов. История Гондо также располагала к размещению кампании. В 19-м веке деревню захватила золотая лихорадка. Так что к добыче ценных материалов ее жители привыкли уже давно.

"Мы не уехали за границу, потому что для нас была очень важна политическая стабильность страны. К примеру, в Швейцарии мы видим себя через 5 лет в той же отрасли. Тогда как в Китае майнинговые фермы уже пытаются закрыть. Кроме того, Берн взял правильный политический курс в этой области, понимая, что эта технология останется надолго. Нам также важен фактор наличия возобновляемых источников энергии, которым в нашем случае стала местная ГЭС", — говорит Томас.

По его словам, в настоящее время компания планирует расширять свою деятельность, что приведет к созданию рабочих мест для деревни, которая в 2000 году была разрушена практически до основания из-за оползня. Поэтому зарубежные инвестиции, в том числе из России, будут только приветствоваться, отмечает он.

"Но мы хотим донести до потенциальных инвесторов, что это не только криптовалюта. Это сама технология блокчейна, сообщество, которое является основополагающим для технологии. Если никто не будет интересоваться биткоином, то он просто перестанет существовать", — добавляет Лилло.

Технологии будущего

Тезис о том, что блокчейн – это технология будущего, которая не ограничивается биткоином, поддерживает и партнер по правовым вопросам основанной в России платформы Bankex Станислав Сушко.

"Развитие сервисов на блокчейне может перевернуть всю сферу жизни", — уверен он.

При этом перспектива вовсе не в биткоине или криптовалютах.

"Очень много людей путают криптовалюты и блокчейн, который является технологией. Криптовалюта – это просто расчётный элемент. Как банковский работник, который трудился в этой сфере много лет, я всегда считал криптовалюту мыльным пузырем. Биткоин — это исключительно спекулятивная история с очень высоким риском. На мой взгляд, будущее сейчас за токенами, которые представляют закодированную единицу с полным набором прав, которую невозможно подделать, и которая фактически заменяет любые бумажные договорные отношения", — объясняет Сушко.

По его словам, подобные технологии только при использовании в банковской сфере приведут к сокращению до 90% лишних трат компании. Токены и смарт-контракты, к примеру, могут применяться при заключении кредитов или залогов. Тогда в уникальном цифровом коде будет заложена обязательства кредитора, информация о ежемесячных платежах заемщика, а также о том, какие штрафы будут автоматически применяться в его отношении в случае задержки или отсутствия выплат.

Таким образом, в токен можно прописать любой актив, который автоматически будет защищен.

"Сам код взломать практически невозможно. В этом и заключается суть блокчейна. Потому что, если взломать один компьютер, другие пользователи просто исключат это звено из общей цепочки, и продолжат работу. Таким образом, блокчейн решает много проблем. В первую очередь потому, что его невозможно подделать. А учитывая подключение к сети миллионов компьютеров, невозможно осуществить столь крупномасштабную атаку, которая подорвет работу технологии", — добавляет эксперт.

Фактически, блокчейн в будущем поможет перевести товарно-денежный обмен в виртуальное пространство.

"Раньше мы все пользовались бумажными деньгами, затем появились карточки, теперь мы можем платить даже телефоном или сделать перевод. То же самое и здесь. Можно подписать бумажный договор, а можно использовать токен, который является электронной заменой любого существующего контракта. Это переход в виртуальное пространство. Следующий шаг, как я предполагаю, будет четкая привязка токена к идентификации человека. Это будет как удостоверение личности, или ИНН", — объясняет Сушко.

По его мнению, технология блокчейна также приведет к созданию новых рабочих мест и новых специальностей.