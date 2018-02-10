Правительство утвердило план реализации стратегии развития янтарной отрасли

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Правительство РФ утвердило план реализации стратегии развития янтарной отрасли, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

"Распоряжением правительства от 15 сентября 2017 года №1966-р утверждена Стратегия развития янтарной отрасли РФ на период до 2025 года. Подписанным распоряжением утверждён план реализации стратегии", — говорится на сайте.

План предусматривает создание условий для развития производства и кооперации в отрасли, совершенствование государственного регулирования, развитие экспортного, культурного и туристического потенциалов регионов, прежде всего Калининградской области.