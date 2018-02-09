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Экономика

Тамбовщина получит около 60 млн рублей на поддержку предпринимательства

16:3109.02.2018
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© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкПачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей. Архивное фотоПачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ТАМБОВ, 9 фев — РИА Новости. Почти 60 миллионов рублей из федерального бюджета получит Тамбовская область в 2018 году на поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Администрация Тамбовской области заключила соответствующее соглашение с Минэкономразвития России.

Рыба. Архив
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Эти средства будут направлены на предоставление областным Фондом содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства микрозаймов субъектам малого и среднего бизнеса, на поддержку предпринимателей, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях области, реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства, а также на создание центра инжиниринга и обеспечение деятельности центра экспорта и центра кластерного развития", — сказал собеседник агентства.

Меры господдержки позволят сохранить и создать в регионе сотни новых рабочих мест, а бизнесу — увеличить объемы производства, отметил он.

"Нашему региону нужны не только крупные инвестиционные проекты, но и малые. В малом и среднем бизнесе занято более четверти экономически активного населения региона. Для таких проектов надо создавать все необходимые условия работы, ведь они дают быстрый экономический эффект и, что самое главное, решают проблемы занятости населения", — приводит пресс-служба слова главы администрации Тамбовской области Александра Никитина.

В пресс-службе добавили, что по общим объемам выделенных из федерального бюджета субсидий на 2018 год Тамбовщина находится на 4-м месте в ЦФО.

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Terekhov_73
60 млн. руб?! Всего 60-? Тот, кто осчастливил Область таким подгоном, он в целом представляет, что можно сделать на эти деньги?
Это 60 фермеров, которые решили с нуля, но с пониманием того, что хотят и какими-то внятными объемами для малых хозяйств... 120 - с уже имеющимся каким-то хозяйством и прицелом на расширение - не большое, но вполне себе; и наверное 6 000 которые выращивают ради своего пропитания и что останется, то на продажу...
Вообще, я, исходя из практики, уверен, что человек, который начинает бизнес, и тем более агробизнес с начальным бюджетом менее 500 тыс, это уже кандидат на разорение с напрасно потраченными деньгами. 1 лям - ну, видимо человек понимает, что все будет очень долго и очень сложно, но вероятно рассчитывает на сезонные спекулятивные акции, которые позволят перебиваться...
Вообще - бред...
18:23
09.02.2018
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