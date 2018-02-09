Тамбовщина получит около 60 млн рублей на поддержку предпринимательства

ТАМБОВ, 9 фев — РИА Новости. Почти 60 миллионов рублей из федерального бюджета получит Тамбовская область в 2018 году на поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Администрация Тамбовской области заключила соответствующее соглашение с Минэкономразвития России.

"Эти средства будут направлены на предоставление областным Фондом содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства микрозаймов субъектам малого и среднего бизнеса, на поддержку предпринимателей, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях области, реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства, а также на создание центра инжиниринга и обеспечение деятельности центра экспорта и центра кластерного развития", — сказал собеседник агентства.

Меры господдержки позволят сохранить и создать в регионе сотни новых рабочих мест, а бизнесу — увеличить объемы производства, отметил он.

"Нашему региону нужны не только крупные инвестиционные проекты, но и малые. В малом и среднем бизнесе занято более четверти экономически активного населения региона. Для таких проектов надо создавать все необходимые условия работы, ведь они дают быстрый экономический эффект и, что самое главное, решают проблемы занятости населения", — приводит пресс-служба слова главы администрации Тамбовской области Александра Никитина.

В пресс-службе добавили, что по общим объемам выделенных из федерального бюджета субсидий на 2018 год Тамбовщина находится на 4-м месте в ЦФО.

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