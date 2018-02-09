Силуанов: предметно "кремлевский доклад" на встрече с Путиным не обсуждали

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Слова о "кремлевском докладе" на встрече президента РФ Владимира Путина с бизнесом звучали, но предметно тема не обсуждалась, заявил РИА Новости министр финансов России Антон Силуанов.

"Нет. Слова звучали, но предметно это не обсуждалось", — сказал он.

Ранее в пятницу Путин провел встречу с представителями бизнеса в закрытом формате на полях съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, в пленарном заседании которого глава государства принял участие.

Минфин США 30 января опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

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Путин ранее назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства также отметил, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".