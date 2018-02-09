МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Слова о "кремлевском докладе" на встрече президента РФ Владимира Путина с бизнесом звучали, но предметно тема не обсуждалась, заявил РИА Новости министр финансов России Антон Силуанов.
"Нет. Слова звучали, но предметно это не обсуждалось", — сказал он.
Ранее в пятницу Путин провел встречу с представителями бизнеса в закрытом формате на полях съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, в пленарном заседании которого глава государства принял участие.
Минфин США 30 января опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.
36.6%Подготовить аналогичный список, включив в него руководство США
32.1%Необходимо сразу ввести санкции против американских чиновников и бизнесменов
31.3%Москве не стоит поддаваться на эту провокацию