Медведев призвал разобраться с закупками микроэлектроники

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил разобраться в причинах, по которым не были израсходованы выделяемые государством средства на приобретение микроэлектроники отечественного производства.

Как пояснил Медведев, ранее государственные заказчики были сориентированы на закупку микроэлектроники, в частности, микрочипов, сделанных в России для электронного полиса ОМС, для банковских карт и других документов. Кроме того, по его словам, российские комплектующие должны использоваться для производства серверов и компьютеров.

"На закупку этих вещей мы в целом выделяем довольно значительные средства. Давайте обсудим, как они расходуются. Скажем прямо, расходуются они плохо. План выполнен в количественном измерении на 13% за 2017 год", — заявил Медведев на заседании правительственной комиссии по информационным технологиям.

Он подчеркнул, что необходимо разобраться, по каким причинам средства на приобретение микроэлектроники не были израсходованы.

"Это как раз та ситуация, когда вроде бы и деньги были, и, тем не менее, они на приобретение нашей микроэлектроники не израсходованы. Думаю, что здесь проблемы, в том числе, и организационного плана. Их надо изжить", — сказал премьер.