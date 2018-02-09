Медведев поручил следить за закупками зарубежного ПО госкомпаниями

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал внимательно следить за закупками государственными компаниями зарубежного программного обеспечения и не допускать неоправданных закупок при наличии российских аналогов.

"Абсолютно недопустимо, когда такое программное обеспечение закупается неоправданно, то есть при наличии российских программ, которые схожи по функционалу. За этим нужно следить, в том числе и Минкомсвязи, тем более это вещи довольно тонкие", — заявил Медведев на заседании правительственной комиссии по информационным технологиям.

Он подчеркнул, что в спорных вопросах, связанных с установкой зарубежного программного обеспечения, необходимо привлекать независимых экспертов.

"Вот если эксперты не зависимые от компании, в том числе государственной компании, сказали, что наш софт не годится — ну, тогда надо покупать. Но я бы попросил за этим самым внимательным образом следить", — сказал глава российского правительства.