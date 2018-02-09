Глава РСПП рассказал о встрече Путина с бизнесменами

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сообщил, что на встрече президента РФ Владимира Путина с бизнесом в закрытом режиме "кремлевский доклад" США обсуждался мимоходом.

"Обсуждали, но так, мимоходом. Исходили из уже прозвучавшей оценки о том, что "кремлевский список" — это все-таки документ, который может иметь любое развитие либо не иметь развития. Поэтому обсуждения этой темы особенно и не было", — сказал Шохин журналистам после встречи Путина с крупным бизнесом в рамках съезда РСПП, отвечая на вопрос об обсуждении "кремлевского доклада".

Минфин США 30 января опубликовал "кремлевский список", в который вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего 210 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), принятым в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

В целом, по словам Шохина, на встрече был затронут широкий круг вопросов. "Обсуждали все: от геополитики до дедушкиной оговорки, от социальной инфраструктуры компаний до продолжения дискуссии по вагонам, судам и так далее", — сказал глава РСПП.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Недели российского бизнеса (НРБ), завершающейся в пятницу съездом Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и заседанием бюро его правления. В том числе "РИА Новости" обеспечивает онлайн-трансляцию новостей форума на площадке. Организатором НРБ-2018 является РСПП.