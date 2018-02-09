Путин оценил перспективы второго этапа амнистии капиталов

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Второй этап амнистии капиталов — это шаг навстречу российскому бизнесу, она придаст ему дополнительную устойчивость и создаст новые возможности для работы "в белую" в России, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде РСПП.

В пятницу Госдума приняла пакет из трех законов о проведении в 2018-2019 годах второго этапа амнистии капиталов. Амнистия стартует с 1 марта. О ее проведении Путин объявил в самом конце прошлого года. Первый этап амнистии капитала прошел с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года. Тогда граждане могли задекларировать свое зарубежное имущество и компании и избежать налоговых претензий.

"Сегодня Государственная Дума приняла уже в третьем чтении пакет законопроектов об амнистии капиталов. По сути, мы запускаем второй этап такой амнистии сроком на один год — с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года", — сказал Путин.

Проводились консультации с международными финансовыми организациями, рассказал он. "Они относятся к этому с пониманием и нас поддерживают в этом решении", — отметил президент.

"Рассчитываю, что этот шаг навстречу российскому бизнесу придаст ему дополнительную устойчивость, создаст новые возможности для тех, кто хочет честно, цивилизованно, "в белую" работать в России, создавать здесь предприятия и новые рабочие места", — заявил Путин.

Согласно пакету законов, принятому Госдумой, российские налогоплательщики в рамках второго этапа амнистии капиталов смогут задекларировать свои зарубежные активы и счета, в том числе закрытые до 1 января 2018 года. Граждане, которые участвовали в первом этапе амнистии, могут подать декларацию и в ходе второго этапа. Участники амнистии будут освобождены от ответственности за нарушения налогового и валютного законодательства, а граждане, которые закроют свой бизнес за рубежом и переведут средства в РФ, в случае подачи декларации будут освобождены от уплаты подоходного налога.