ЦБ прогнозирует сохранение инфляции в 2018 году на уровне 4%

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Годовая инфляция в РФ останется ниже 4% в 2018 году и будет находиться вблизи этого уровня в 2019 году, вероятность превышения годовой инфляцией 4% в текущем году существенно снизилась, говорится в сообщении Центробанка России.

"Вероятность превышения годовой инфляцией 4% в текущем году существенно снизилась", — отметили в регуляторе.

"Замедление годового роста потребительских цен может продолжиться в первом полугодии 2018 года, что отчасти связано с эффектом высокой базы прошлого года по продовольственной инфляции. По прогнозу Банка России, годовая инфляция останется ниже 4% в 2018 году и будет находиться вблизи этого уровня в 2019 году", — добавили в ЦБ.