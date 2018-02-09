СУЭК получила гран-при авторитетного конкурса "Лидеры российского бизнеса"

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) удостоена гран-при ежегодного российского конкурса "Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность" в номинации "За вклад в социальное развитие территорий", сообщает пресс-служба компании.

Всероссийский конкурс "Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность" — наиболее авторитетный конкурс, оценивающий динамику экономического и социального развития отечественных компаний.

"Социальная ответственность — неотъемлемая часть современного российского бизнеса. Для СУЭК — это уверенность в долгосрочном стабильном развитии наших предприятий вместе с регионами, в которых мы работаем, с нашими сотрудниками, с местными сообществами. Мы очень рады, что наша деятельность, направленная на повышение качества жизни и социальное развитие регионов, получила столь высокую оценку", — сказал генеральный директор АО "СУЭК" Владимир Рашевский.

Пресс-служба напоминает, что СУЭК, основным акционером которого является российский предприниматель и меценат Андрей Мельниченко, неоднократно становилась победителем упомянутого конкурса в различных номинациях, в том числе "За вклад в решение социальных проблем территорий", "За высокую социальную ответственность бизнеса", "За социальные программы поддержки семей", "За высокое качество отчетности в области устойчивого развития" и других.

"Основой социальной политики СУЭК является комплексное повышение качества жизни в регионах, где расположены предприятия компании, создание благоприятной социальной среды в регионах присутствия. Ежегодно СУЭК реализует порядка 150 социальных и благотворительных проектов в регионах своего присутствия. Только в 2017 году объем социальных инвестиций компании составил порядка 1,28 миллиарда рублей", — отметили в пресс-службе.