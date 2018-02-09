Путин посетовал, что у него маловато содержательных встреч с бизнесом

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что у него было мало содержательных встреч с российским бизнесом, многие вопросы могли бы решаться оперативно.

"Мы достаточно регулярно встречаемся, но я вижу, что содержательных встреч маловато. Надо будет это исправить. Почему я говорю содержательных… вещи, которые легко решаются, надо только этим озаботиться, заняться нужно, нужно своевременно это делать", — сказал Путин.

"Ну, надеюсь, что в контакте с вами мы некоторые элементы настроим, в том числе те, о которых с иронией и болью говорил сегодня Владимир Сергеевич (Лисин, основной бенефициар НЛМК). И я постараюсь так организовать и свою работу, чтобы мы почаще могли встречаться с вами не для ритуальных, а для таких вот таких содержательных разговоров", — отметил президент.