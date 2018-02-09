Сенатор считает, что обвал на мировых рынках не затронет Россию

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Крупный обвал фондового рынка в США говорит о кризисе в мировой экономике, считает первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников.
"Речь идет о крупном обвале, о кризисе в мировой экономике. Поскольку Россия не является крупным игроком на мировом рынке, ее это затронет, но в относительно незначительной части", — заявил Калашников РИА Новости в пятницу, комментируя обвал на биржах США, Японии, КНР.
Негативное влияние на российскую экономику будет оказано, поскольку РФ тоже находится в мировом экономическом тренде, но не столь сильно, как в других странах, подчеркнул сенатор. Россия находится в определенной изоляции от мировых рынков, добавил он.
"Экономическая турбулентность резко повышается, мы вступили в новый переходный период, (перешли) к новому укладу в экономике, информационному производству с использованием новейших технологий", — отметил сенатор.