Сенатор считает, что обвал на мировых рынках не затронет Россию

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Крупный обвал фондового рынка в США говорит о кризисе в мировой экономике, считает первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников.

Основные фондовые индексы США по итогам торгов четверга вновь упали — теперь на 3,8-4,2% на фоне опасений инвесторов по поводу высокой волатильности на рынках в условиях роста доходности американских гособлигаций и возможности ускорения роста ставки ФРС. Это второе масштабное падение за текущую неделю, в понедельник американские индексы обвалились на 3,8-4,6%. Рынок нефти также сполз в район 64 долларов за баррель по марке Brent, хотя в начале года он пытался закрепиться на уровне 71 доллар. Рынок акций РФ сполз в пятницу под давлением внешнего негатива в район ключевых уровней 2200 пунктов по индексу Мосбиржи и 1200 по РТС. Таким образом, нивелировано более половины роста 2018 года.

"Речь идет о крупном обвале, о кризисе в мировой экономике. Поскольку Россия не является крупным игроком на мировом рынке, ее это затронет, но в относительно незначительной части", — заявил Калашников РИА Новости в пятницу, комментируя обвал на биржах США, Японии, КНР.

Негативное влияние на российскую экономику будет оказано, поскольку РФ тоже находится в мировом экономическом тренде, но не столь сильно, как в других странах, подчеркнул сенатор. Россия находится в определенной изоляции от мировых рынков, добавил он.

"Экономическая турбулентность резко повышается, мы вступили в новый переходный период, (перешли) к новому укладу в экономике, информационному производству с использованием новейших технологий", — отметил сенатор.