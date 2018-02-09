Путин назвал попытки ограничить деловые отношения тупиковым путем

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Попытки ввести ограничения в международных деловых отношениях — это тупиковый путь, который всех приводит к упрямым убыткам, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде РСПП.

"Политика искусственных ограничений в международных деловых отношениях — это тупиковый путь, который приводит всех, в том числе и самих организаторов, к упущенной выгоде и прямым убыткам", — сказал он.

"Общаясь с вашими коллегами из других стран, я вижу, что они эту точку зрения разделяют", — добавил президент.

По его словам, недавно прошла встреча с представителями крупного французского бизнеса, а также был разговор по телефону с президентом Франции на эту тему.