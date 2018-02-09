Посол в Германии рассказал о пользе "Северного потока-2" для Европы

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Проект газопровода "Северный поток-2" нацелен на обеспечение энергетической безопасности всей Европы в целом, никто не проиграет от его реализации, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

"Мы внимательно следим и за политическими заявлениями, (например) исполняющего обязанности министра иностранных дел господина (Зигмара) Габриэля в поддержку "Северного потока" и с критикой попыток ввести какие-то санкции против тех компаний, которые будут работать вместе с нами в энергетическом направлении. Мы это отфиксировали", — заявил он в интервью телеканалу " Россия-24 ".

"В ФРГ рассматривают проект как сугубо коммерческий проект, причем он не только российско-немецкий, но и к нему присоединились другие компании других стран, поэтому он, можно сказать, имеет европейское измерение и нацелен на энергетическую безопасность Европы в целом, в этом плане это очень выигрышный проект для всех, никто от этого не проигрывает", — добавил российский дипломат.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год из России в Германию через Балтийское море. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран сообщал, что компания планирует получить разрешения в феврале и начать строительство летом 2018 года.

В РФ не раз заявляли, что политизировать ситуацию вокруг реализации проекта "Северный поток-2" нелепо, Россия всегда была надежным поставщиком нефти и газа в ЕС.