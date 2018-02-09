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Экономика

Аналитики рассказали, чем грозит вторая волна обвала фондового рынка США

13:4009.02.2018
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВывеска улицы Уолл стрит в Нью-Йорке. Архивное фотоВывеска улицы Уолл стрит в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости, Дмитрий Майоров. Обвал фондового рынка США пока очень похож на коррекцию, и есть надежда на стабилизацию биржевых показателей, что поддержит и рынок акций России, говорят эксперты.

Информационная панель биржи NASDAQ на Таймс-сквер в Нью-Йорке. 6 февраля 2018
© РИА Новости / Джина Мун
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Впрочем, дальнейшее развитие понижательной коррекции на американских площадках не останется без внимания участников рынка акций РФ, который также упадет, считают аналитики.

Основные фондовые индексы США по итогам торгов четверга вновь упали — теперь на 3,8-4,2% на фоне опасений инвесторов по поводу высокой волатильности на рынках в условиях роста доходности американских гособлигаций и возможности ускорения роста ставки ФРС. Это второе масштабное падение за текущую неделю, в понедельник американские индексы обвалились на 3,8-4,6%. Рынок нефти также сполз в район 64 долларов за баррель по марке Brent, хотя в начале года он пытался закрепиться на уровне 71 доллар.

Рынок акций РФ сполз в пятницу под давлением внешнего негатива в район ключевых уровней 2200 пунктов по индексу Мосбиржи и 1200 по РТС. Таким образом, нивелировано более половины роста 2018 года.

Надежды на отскок

Глобальный обвал продолжает победоносно шагать по мировым рынкам, рассуждает Виктор Веселов из банка "Глобэкс".

Сотрудники Нью-Йоркской фондовой биржи. 5 февраля 2018
© AP Photo / Richard Drew
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"Американский рынок снизился за неделю на 10%, потянув за собой вниз азиатские рынки на 12%, Европу — на 8%. Последний раз заходы вниз на 10% американские инвесторы устраивали 2 года назад, но в течение одного месяца быстро возвращались обратно. Сейчас также надеемся на небольшой отскок вверх с переходом в консолидацию. Рубль стабилизируется на фоне нейтральной динамики нефтяных цен", — сказал он.

Отскок рынка акций РФ вверх вероятен, но его реализация будет полностью зависеть от динамики мировых бирж и нефти, рассуждает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Вероятность развития коррекции, судя по вчерашним торгам, еще высока, и говорить о ее окончании можно будет лишь когда рынки в течение 3-4 дней покажут пусть небольшой, но стабильный рост, добавил он.

"Поэтому в среднесрочные портфели можно включать лишь дивидендные бумаги и Сбербанк, который будет падать медленнее рынка, а расти быстрее", — считает Антонов.

Негативный сценарий

Повышенные уровни доходности гособлигаций ведущих развитых стран, поддерживаемые, в том числе, и "ястребиным" настроем Банка Англии, вчера указавшим на скорое поднятие ключевой ставки, нерешенность бюджетных вопросов в США, повышающих сомнения относительно возможностей президентской администрации работать в нормальном режиме и проводить новые стимулы, негативно сказываются на настроениях на мировых рынках, рассуждает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

Индекс торговли компании Amazon, показаный на информационной панели биржи NASDAQ. 9 февраля 2018
© РИА Новости / Джина Мун
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Аналитик не исключил дальнейшего падения фондового рынка США

"Хотя рынки постепенно входят в зону перепроданности, дефицит поддерживающих новостей укрепляет наш негативный взгляд на рынки в этом месяце. Кроме того, развитию коррекции также способствуют сезонность и приближающийся Новый год по лунному календарю (15 февраля). Индекс Мосбиржи сегодня, по нашему мнению, может тестировать 2180-2200 пунктов, хотя и способен завершить день чуть выше, если настроения на рынке США улучшатся. Тем не менее, мы сохраняем наш тактический негативный взгляд на рынок в середине февраля", — оценил он.

Индекс валютных цен акций — РТС, который уже достиг расчетных целей, пойдет ниже, считает Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК "Телетрейд". Ближайшая цель для него сместились в район 1180 пунктов, оценила она.

"Индексу Мосбиржи при хорошем варианте развития событий лежит дорога в район 2200-2205 пунктов, а при более негативном в район 2170 пунктов", — добавил она.

"Наблюдается интересна закономерность: биржевая паника в 1998-м, 2008-м и теперь в 2018-м, каковы сейчас будут последствия?", — задается вопросом Олег Шагов из компании "Солид".

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