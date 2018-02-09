Посол России в Германии рассказал о позитивном тренде роста товарооборота

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Антироссийские санкции негативно сказались на российско-германском торгово-экономическом сотрудничестве, но в последний год наметился позитивный тренд роста товарооборота, заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

"Санкции, к сожалению, сказались негативно, но всем известно, что санкции в принципе не наш выбор, мы принципиально против санкционной политики. Санкции ударили и по нам, и ударили, естественно, по интересам Германии, ударили существенно. Некоторые оценки исходят из того, что Германия больше всех потеряла в результате этих санкций", — заявил он в интервью телеканалу "Россия-24".

"Тем не менее некоторые позитивные подвижки мы наблюдаем, относим главным образом за счет того, что здравомыслие германской стороны растет, есть понимание того, что сотрудничество с РФ безальтернативно и несет выгоды обеим странам да и Европе в целом", — добавил он.

По его словам, в 2012 году товарооборот составил 80 миллиардов евро, в 2016 году — 48 миллиардов евро, "а в 2017 году — рост на 20%, и мы выходим на 55-56 миллиардов (евро) в товарообороте".

"Это, конечно, еще достаточно робко, все-таки какой-то тренд, тренд позитивный", — добавил дипломат.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.