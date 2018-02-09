Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 71,39 рубля

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 62,3 копейки — до 71,3943 рубля, курс доллара увеличился на 49,82 копейки — до 58,1718 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла по сравнению с показателем на пятницу на 55,43 копейки, составив 64,1219 рубля.

Подробнее о том, как формируется курс рубля, читайте в справке РИА Новости >>