Титов считает, что Россия должна перейти с нефтяной на молочную зависимость

КОРЕНОВСК, 9 фев — РИА Новости. Россия должна отойти от нефтяной зависимости и перейти на молочную, отметил бизнес-омбудсмен Борис Титов в ходе встречи с работниками Кореновского молочно-консервного комбината в пятницу.
Кореновский молочно-консервный комбинат расположен в городе Кореновск Краснодарского края, входит в группу компаний РЕННА, является одним из лидеров молочного рынка Южного Федерального Округа России. Комбинат выпускает продукцию под торговой маркой "Коровка из Кореновки", а также "Густияр", "Руслада" и "Советское".