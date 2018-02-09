Титов считает, что Россия должна перейти с нефтяной на молочную зависимость

КОРЕНОВСК, 9 фев — РИА Новости. Россия должна отойти от нефтяной зависимости и перейти на молочную, отметил бизнес-омбудсмен Борис Титов в ходе встречи с работниками Кореновского молочно-консервного комбината в пятницу.

"Мы должны отойти от нефтяной зависимости и перейти на молочную зависимость. Молочную, зерновую, станкостроительную, инновационную… Необходимо, чтобы вся страна не только потребляла свои продукты, но ещё и на экспорт поставляла. Но для этого должно быть удобно, выгодно и безопасно производить в России", — отметил Титов.

Кореновский молочно-консервный комбинат расположен в городе Кореновск Краснодарского края, входит в группу компаний РЕННА, является одним из лидеров молочного рынка Южного Федерального Округа России. Комбинат выпускает продукцию под торговой маркой "Коровка из Кореновки", а также "Густияр", "Руслада" и "Советское".