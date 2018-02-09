Орешкин призвал остановить рост неналоговой нагрузки на бизнес в России

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Рост неналоговой нагрузки на бизнес в РФ необходимо остановить, Минфин и Минэкономразвития подготовили законопроект, структурирующий неналоговые платежи, он должен быть принят в весеннюю сессию Госдумы, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, выступая на Неделе российского бизнеса.

По словам министра, справедливая конкуренция в бизнесе является необходимым условием для экономического роста.

"Неналоговые платежи — очень важный элемент общей стабильности фискальной нагрузки. У нас с Министерством финансов здесь абсолютно одинаковая позиция — буквально пару дней назад мы вместе с Антоном Германовичем (Силуановым — ред.) подписали письмо с позицией о необходимости их регулирования, у нас есть совместно подготовленный законопроект", — сказал Орешкин.

Этот законопроект нужно очень стараться принять в весеннюю сессию, для того, чтобы поток роста нагрузки через неналоговые платежи на федеральном и на региональном уровне остановить, структурировать и не дать ему возможность разрастаться, добавил министр.

Агентство "РИА Новости|Россия сегодня" выступает Генеральным Информационным партнером Недели Российского бизнеса-2018 и обеспечивает онлайн-трансляцию новостей форума на площадке. Организатором НРБ-2018 выступает Российский союз промышленников и предпринимателей.