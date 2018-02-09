Силуанов рассказал о работе по возвращению бизнеса в страну из-за границы

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Последние решения властей, связанные, в частности, со снижением административных барьеров, направлены на создание комфортных условия ведения бизнеса в России и возвращение в страну предпринимателей, которые ранее ее покинули, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Тема возвращения предпринимателей, в особенности из Лондона, стала еще актуальнее в 2018 году. Так, в начале февраля бизнес-омбудсмен Борис Титов встретился в британской столице с российскими бизнесменами, против которых в России ведутся уголовные дела, и пообещал им посодействовать в возвращении. На встрече присутствовали около 30 человек.
Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Недели российского бизнеса (НРБ), завершающейся в пятницу съездом Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и заседанием бюро его правления. В том числе "РИА Новости" обеспечивает онлайн-трансляцию новостей форума на площадке. Организатором НРБ-2018 является РСПП.