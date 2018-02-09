Силуанов рассказал о работе по возвращению бизнеса в страну из-за границы

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Последние решения властей, связанные, в частности, со снижением административных барьеров, направлены на создание комфортных условия ведения бизнеса в России и возвращение в страну предпринимателей, которые ранее ее покинули, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Это одна из важнейших задач в условиях ограничений, с которыми столкнулся бизнес. Мы должны сделать все необходимое, чтобы бизнесу было комфортно. Наши решения по упрощению регистрации и другие… направлены на то, чтобы бизнес возвращался, который некоторое время покинул страну", — сказал министр в кулуарах съезда РСПП.

Тема возвращения предпринимателей, в особенности из Лондона, стала еще актуальнее в 2018 году. Так, в начале февраля бизнес-омбудсмен Борис Титов встретился в британской столице с российскими бизнесменами, против которых в России ведутся уголовные дела, и пообещал им посодействовать в возвращении. На встрече присутствовали около 30 человек.

В среду Титов объявил имена 16 предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия в Британии и других странах, но хотели бы вернуться на родину при условии, что не попадут под арест. По оценке Титова, по ряду этих бизнесменов уголовные дела должны быть просто прекращены, а тем, кто действительно нарушил закон, надо дать возможность погасить нанесенный ущерб. Список уже поступил в Кремль и, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, будет проработан с силовиками.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Недели российского бизнеса (НРБ), завершающейся в пятницу съездом Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и заседанием бюро его правления. В том числе "РИА Новости" обеспечивает онлайн-трансляцию новостей форума на площадке. Организатором НРБ-2018 является РСПП.