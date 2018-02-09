В Бурятии объяснили, почему Монголии нужно покупать электроэнергию у России

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе поездки в Улан-Батор с бизнес-миссией рассказал властям Монголии, почему электроэнергию им выгоднее покупать у России, а не строить собственные генерирующие мощности.

Представители власти и бизнеса Бурятии в январе посетили Улан-Батор с бизнес-миссией. В ходе поездки состоялись встречи с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулга, председателем правительства Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, вице-спикером Великого государственного хурала Монголии Томорбаатаром Аюурсайханом и мэром Улан-Батора Сундуйном Батболдом, бизнесменами Монголии.

"Мы этот вопрос (перспективы поставки электроэнергии в Монголию) активно обсуждали на всех встречах, и я со своей стороны представил аргументы, почему выгодно поставлять электроэнергию из России в Монголию", — рассказал Цыденов в интервью РИА Новости.

По его словам, во-первых, электроэнергия из России по долгосрочным договорам будет дешевле строительства собственных генерирующих мощностей, так как в инвестиционный период стоимость электроэнергии от собственной генерации будет значительно выше. Во-вторых, как отметил Цыденов, практика показывает, что пока нет новых энергомощностей, не возникает новых крупных потребителей. С другой стороны, пока нет потребителей, строить новые энергомощности невыгодно, потому что они будут простаивать.

"В этом плане поставки электроэнергии из России очень удобны для Монголии, потому что можно регулировать режим, при необходимости быстро наращивая поставки благодаря профициту электроэнергии, вырабатываемой на территории Бурятии и в Иркутской зоне. Пока решения нет, но монгольские коллеги услышали наши аргументы, часть которых была для них новой", — сказал глава Бурятии.

Он добавил, что будет сформирована совместная рабочая группа, которая займется детальной проработкой возможностей поставки электроэнергии из России. Минэнерго РФ подготовило проект соглашения с Монголией о поставках электроэнергии как альтернативы строительству ГЭС на реке Селенга. Вопрос поставок будет рассмотрен весной на заседании российско-монгольской межправительственной комиссии. Как сообщалось ранее, Монголия хочет построить гидроэлектростанцию на Селенге и ее притоках, впадающих в Байкал. РФ не раз заявляла о высоких экологических рисках проекта и выражала готовность помочь Монголии компенсировать недостаток электроэнергии. Один из вариантов — строительство воздушной ЛЭП в Монголию.

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