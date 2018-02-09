Эксперт оценил падение американского индекса S&P 500

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Коррекционное падение американских фондовых индексов, в частности индекса широкого рынка S&P 500 вполне естественно, считает глава ИК "Прайм Капитал" Дмитрий Баркалов.

Американский фондовый рынок, где в течение долгого времени наблюдался рост курса акций, в понедельник потерпел крах. Основные индексы рухнули на 3,8-4,6%, индексы Dow Jones и S&P 500 аннулировали,таким образом, весь рост за 2018 год. DJ к тому же показал свое крупнейшее в истории однодневное номинальное снижение, а в процентном отношении это максимальное падение с августа 2011 года. По итогам четверга основные фондовые индексы США вновь упали на 3,8-4,15%. За ними в пятницу утром снижаются и биржи Азии в пределах до 4%.

"В перспективе длительный восходящий тренд, начавшийся с 2009 года, остается более-менее актуальным для индекса S&P 500. Однако в 2017 году индекс находился в непосредственной близости к верхней границе канала (согласно графику торгов индекса – ред.), так что сценарий коррекции внутри тренда — абсолютно нормальная картина", — рассказал Баркалов РИА Новости.

Следующая сильная коррекция, по мнению эксперта, может начаться после отскока котировок. "Однако в последние полгода инвесторы продолжают покупать, игнорируя технические сигналы. Следственно, снижение минимум на 5% — это естественно", — прогнозирует он.

Баркалов напомнил, что прошлая коррекция индекса длилась с середины 2015 по первый квартал 2016 года, тогда она составила около 15%. "Тогда цены восстановились к прежним уровням только после того, как сформировали фигуру двойное дно", — вспомнил он.