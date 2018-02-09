Французский генконсул оценил шансы Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 фев — РИА Новости. Екатеринбург имеет серьезные шансы получить право на проведение ЭКСПО-2025, заявил на пресс-конференции генеральный консул Франции в столице Среднего Урала Эрик Мийе.

"У Екатеринбурга серьезные шансы выиграть. Французское правительство пока не решило, какой город будет поддерживать", — сказал Мийе.

Он добавил, что участие Екатеринбурга в борьбе за проведение ЭКСПО могло бы стать поводом для организации во Франции выставок посвященных городу и Уральскому региону.

Россия в мае подала заявку на проведение World Expo 2025 в Екатеринбурге. Мероприятие пройдет со 2 мая по 2 ноября 2025 года. Затраты России на проведение в Екатеринбурге World Expo 2025 в случае победы в конкурсе в ноябре 2018 года могут составить около 100 миллиардов рублей. Территория будущей выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге, где будет построен Smart City, "город будущего", составит 555 гектаров.

Помимо Екатеринбурга, на проведение ЭКСПО-2025 претендуют Осака (Япония) и Баку (Азербайджан). Франция ранее отозвала свою заявку. Решение о месте выставки будет принято на Генеральной ассамблее Международного бюро выставок в ноябре 2018 года.