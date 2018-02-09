Эксперт рассказал, как падение индексов США повлияет на Россию

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Падение американских фондовых индексов окажет лишь косвенное негативное влияние на Россию, через снижение мировых цен на нефть, полагает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Американский фондовый рынок, где в течение долгого времени наблюдался рост курса акций, в понедельник потерпел крах. Основные индексы рухнули на 3,8-4,6%, индексы Dow Jones и S&P 500 аннулировали, таким образом, весь рост за 2018 год. DJ к тому же показал свое крупнейшее в истории однодневное номинальное снижение, а в процентном отношении это максимальное падение с августа 2011 года. По итогам четверга основные фондовые индексы США вновь упали на 3,8-4,15%. За ними в пятницу утром снижаются и биржи Азии в пределах до 4%

"Для России наиболее болезненным следствием американских событий является падение нефтяных цен, вызванное обвалом на американском фондовом рынке. Не исключено, что этот обвал заставит ЦБ повременить со снижением ключевой ставки (сейчас 7,75%, заседание ЦБ по этому поводу состоится в пятницу – ред.). Также можно ожидать снижения российских фондовых индексов и ослабления рубля", — сообщил Осадчий РИА Новости.

В целом, эксперт видит причину падения американских фондовых индексов в "возрастающей уверенности участников рынка в том, что ФРС будет ужесточать монетарную политику значительнее, чем ожидалось ранее, из-за роста инфляции". "Также возрастает беспокойство по поводу того, что при (президенте США Дональде — ред.) Трампе возрастут бюджетные траты, и для их финансирования американскому правительству придется наращивать долг, что приведёт к росту процентных ставок", — пояснил Осадчий.

Однако говорить о начале кризиса, по его мнению, пока еще рано. "Скорее всего, это очередная коррекция", — отметил эксперт.