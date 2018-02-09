Аналитик не исключил дальнейшего падения фондового рынка США

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Падение фондовых индексов США связано с высокой нестабильностью, волатильностью на рынке, его скатывание вниз может еще продолжиться, полагает начальник центра разработки стратегии Газпромбанка Егор Сусин.

Американский фондовый рынок, где в течение долгого времени наблюдался рост курса акций, в понедельник потерпел крах. Основные индексы рухнули на 3,8-4,6%, индексы Dow Jones и S&P 500 аннулировали, таким образом, весь рост за 2018 год. DJ к тому же показал свое крупнейшее в истории однодневное номинальное снижение, а в процентном отношении это максимальное падение с августа 2011 года. По итогам четверга основные фондовые индексы США вновь упали на 3,8-4,15%. За ними в пятницу утром снижаются и биржи Азии в пределах до 4%.

Пока коррекция

"Пока то, что мы видим — это коррекция. Сейчас это, наверное, больше связано с рыночными причинами, потому что предыдущее падение спровоцировало рост волатильности на рынке, а перед этим в течение нескольких лет волатильность находилась на рекордных минимумах", — рассказал он РИА Новости.

"Что означает рост волатильности для многих инвестиционных компаний и фондов? Это означает рост риска. Чем выше волатильность рынка, тем больше рисков в него заложено. Учитывая, что в последние годы волатильность была достаточно низкой, фонды могли переносить на фондовый рынок, на акции, значительно большую долю своих капиталов, чем это происходит в периоды волатильности", — заметил Сусин.

"Соответственно, сейчас, когда волатильность выросла, фонды должны технически снизить свои позиции на фондовом рынке, то есть автоматически распродать часть портфеля и переложить средства в менее рискованные инструменты. Вторая волна падения (индексов — ред.) может быть связана с этим", — пояснил он.

Эксперт отметил, что падение фондовых индексов США может продолжиться. "Я думаю, что мы пока еще не достигли цели коррекции. Если мы говорим о коррекции, рынок должен скорректироваться на 15-20%. Еще возможно падение", — пояснил он.

"Учитывая, что рынок в последнее время сильно вырос на новостях, например, о налоговой реформе (президента США Дональда — ред.) Трампа, и вырос он на ожиданиях, а не на экономических и фундаментальных факторах, вполне ожидаемо было бы увидеть такого размера коррекцию. Если падение будет дальше усиливаться, то надо посмотреть, какой будет реакция на других рынках: на трудовом рынке, на ресурсном рынке. Пока мы не видим корреляции, что падает фондовый рынок и на нем падает всё. Мы сейчас видим яркое падение фондового рынка, но достаточно сдержанную реакцию других рынков. То есть не происходит глобального выхода из этого рода активов", — добавил Сусин.