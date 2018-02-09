Выплаты вкладчикам банка ФПК начнутся не позднее 22 февраля

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Выплаты вкладчикам лишившегося лицензии московского банка "Финансово-промышленный капитал" (ФПК) начнутся не позднее 22 февраля, сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

"Выплаты начнутся не позднее 22 февраля 2018 года… Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением правления агентства такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 15 февраля 2018 года", — говорится в сообщении.

Банк России с 9 февраля отозвал лицензию у банка ФПК в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений.

Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены признаки проведения "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России.

При этом регулятор неоднократно применял в отношении банка ФПК меры надзорного реагирования, включая ограничение на привлечение вкладов населения. Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В банк назначена временная администрация.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк ФПК на 1 января занимал 297-е место в банковской системе РФ.