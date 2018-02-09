МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В этом году "Нафтогаз" может вновь столкнуться с риском невыполнения принципа take-or-pay (обязательного отбора) по контракту с "Газпромом", пишет "Коммерсант".
Гибкость отбора — важнейший показатель, который определяет, у какого поставщика потребитель будет брать газ. В период спора по контракту в Стокгольмском арбитраже в 2014-2016 годах "Нафтогаз" пользовался невиданной гибкостью: в рамках отдельных договоренностей с "Газпромом", заключенных при посредничестве Еврокомиссии, Киев мог отбирать от нуля до 110 миллионов кубометров газа в сутки.
Теперь подобной гибкости у "Нафтогаза" не будет. Новый годовой контрактный объем, назначенный Стокгольмским арбитражем, составляет пять миллиардов кубометров, обязательный отбор — четыре миллиарда. Поскольку отбор начнется только в марте, "Нафтогаз" может столкнуться с прежним риском — нарушением take-or-pay.
Газета отмечает, что "Газпром" может удовлетворить суточные заявки "Нафтогаза" сверх контракта, тогдаукраинская компания избежит штрафов. Другим вариантом может быть договоренность о переносе невыбранных в 2018 году объемов в счет take-or-pay 2019 года. Сейчас компании согласовывают варианты решения этой проблемы.
Решение арбитража
Киев сначала уверял, что принял такое решение из-за более низкой цены, однако позднее компания "Нафтогаз" признала, что "Газпром" предложил сырье по более привлекательной цене, нежели европейские поставщики.
В декабре 2017-го Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза", касающегося контракта на поставку российского газа на Украину.
Суд обязал украинскую компанию выплатить "Газпрому" два миллиарда долларов за уже поставленное голубое топливо, а также снизил годовой контрактный объем закупок до пяти миллиардов кубометров. При этом условие "бери или плати" для 80 процентов от этого объема сохранилось.