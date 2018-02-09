Биткоин остановил рост на уровне в восемь тысяч долларов

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) в пятницу прекратила коррекционный рост после падения, его цена снижается с уровня в 8 тысяч долларов.
Другие крупные криптовалюты в основном растут в цене. Ethereum дешевел на 1,4%, до 800,36 доллара, Ripple — дорожал на 3,6%, до 0,78 доллара, Bitcoin Cash — на 28,6%, до 1292,73 доллара, согласно данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 386,69 миллиарда долларов. Доля биткоина на данный момент составляет примерно 35% всего рынка криптовалют, Ethereum — 20%, Ripple — 8%.
В начале недели биткоин потерял две тысячи долларов, опустившись до 6 тысяч, на некоторых биржах его стоимость опускалась ниже этой отметки. В течение одного дня биткоин отыграл потери, вернувшись к прежнему уровню, и теперь торгуется по цене примерно в 8 тысяч долларов. Падение стоимости происходило на фоне ряда ограничений по торговле криптовалютами со стороны мировых банков и властей разных стран.
По мнению криптовалютного инвестора Дэна Морхеда (Dan Morehead), чьи слова приводит телеканал CNBC, через пару недель ситуация на рынке может вернуться в норму, а биткоин может вновь перейти к росту.