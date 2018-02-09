На Урале создали две территории опережающего развития

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Озёрск" и "Снежинск" созданы в Челябинской области, соответствующие постановления опубликованы на сайте правительства России.
"На территории закрытого административно-территориального образования – город Снежинск Челябинской области создаётся территория опережающего социально-экономического развития "Снежинск", — сообщается во втором.
Постановлениями определены границы обеих территорий и виды экономической деятельности, при которых там действует особый правовой режим предпринимательства, а также минимальный объём капиталовложений резидентов. В "Озёрске" и "Снежинске" будет применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны, установленная правом Евразийского экономического союза. Создание инфраструктуры обеих ТОР будет финансироваться за счёт внебюджетных источников.
От ТОР "Снежинск" ведомство ожидает привлечения около 5 миллиардов рублей инвестиций, создания более 900 рабочих мест и налоговых поступлений на 3,3 миллиарда рублей.