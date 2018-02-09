РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Эксперт рассказал о влиянии блокчейна на рынок труда в Белоруссии

03:3109.02.2018
01890
© Fotolia / pitangacherryБелорусские деньги. Архивное фотоБелорусские деньги. Архивное фото
© Fotolia / pitangacherry

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Развитие новых технологий, в частности блокчейна, в Белоруссии позволит колоссально изменить IT-сектор страны, ускорить развитие инноваций, что, в свою очередь, приведет к появлению новых профессий, заявил в интервью РИА Новости один из участников разработки президентского декрета по цифровой экономике, основатель инвестиционной компании VP Capital Виктор Прокопеня.

Работа за компьютером. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
В Siemens рассказали, что приведет к сокращению рабочих мест
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 декабря подписал декрет "О развитии цифровой экономики", который призван создать благоприятные условия для развития в республике информационных технологий, в том числе технологии блокчейн и криптовалют, и прихода в республику мировых IT-компаний. Документ должен вступить в силу 28 марта.

"Технологии, не политика, самым сильным образом меняют наш мир. Очевидно, что развитие технологий сегодня происходит быстрее, чем когда-либо раньше. Благодаря роботизации и улучшению алгоритмов как минимум половина существующих сегодня профессий исчезнет в течение следующих 20 лет", — прокомментировал Прокопеня.

"Мировой ВВП за последние 30 лет существенно вырос, "топливом" для значительной части этого роста стало развитие интернета и многочисленные выгоды от разработки программного обеспечения. Мы верим, что мировой ВВП продолжит расти. И новые технологии окажутся главной движущей силой этого роста. Мы верим, что в будущем все компании будут IT-компаниями", — сказал бизнесмен.

ПАРК ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Основной экспериментальной площадкой для реализации проектов в рамках декрета определен "Парк высоких технологий" (ПВТ). Резиденты парка смогут реализовывать проекты в сфере биотехнологий, медицинских, авиационных и космических технологий, а также киберспорта.

По словам Прокопени, ПВТ предоставит резидентам льготы, которые позволят активно и без больших затрат реализовывать проекты. "Если компания хочет заниматься каким-либо из описанных в декрете бизнесов, она регистрирует юридическое лицо, подает документы парку, получает статус резидента — получает все указанные льготы, как и возможность работать по всему миру без каких-либо ограничений", — отметил он.

Председатель правления Сбербанка России Герман Греф на церемонии открытия финала конкурса Лидеры России в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
В Сбербанке начали ловить сотрудников за майнингом на работе
Основные льготы резидентам ПВТ включают в себя отмену виз для IT-инвесторов и разработчиков на срок до 180 дней пребывания в стране в течение года. Чтобы нанять зарубежного IT-специалиста, не потребуется никаких разрешений. Помимо этого, резидентов освободят от бюрократии: никаких требований по заключению контрактов с печатями, никакой физической корреспонденции, контроля за валютой, внешней торговлей – полное снятие всех препятствий, пояснил бизнесмен.

"Мы хотим, чтобы наши предприниматели были сфокусированы на правильных вещах – решении проблем реального мира и создании первоклассных продуктов мирового уровня. Мы не хотим, чтобы они тратили свое ценное время на бумажную волокиту", — подчеркнул Прокопеня.

Хотя ПВТ и предоставляет максимальные льготы своим резидентам, некоторую нагрузку должны будут взять на себя сами компании. Так, электроэнергию парк оплачивать не будет.

"Для обучения алгоритмов искусственного интеллекта часто требуется много электроэнергии. В будущем, я верю, что электроэнергия, которая освободится от майнинга, может быть использована для обучения алгоритмов искусственного интеллекта — на создание огромного количества новых продуктов, которые сделают нашу жизнь лучше. Затраты на электроэнергию резиденты ПВТ будут оплачивать сами. Сегодня в Белоруссии не самая дешевая электроэнергия, поэтому вряд ли она завтра может стать центром майнинга. Однако открытие АЭС может это изменить", — отметил бизнесмен.

Биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Эксперты предположили, какое будущее ждет биткоин
То же самое касается инвестиций в развитие компаний. При этом Прокопеня не исключил появления в будущем новых венчурных фондов, которые смогут финансировать данные проекты. "Любое соглашение, заключенное резидентом ПВТ, может быть структурировано по зарубежному праву. Инвесторы будут иметь возможность структурировать отношения между акционерами белорусской IT-компании в соответствии с любым правом, которое пожелают", — рассказал он.

Помимо этого, несмотря на налоговые льготы, резиденты должны выплачивать 1% от своей выручки в администрацию парка. "Сегодня администрация ПВТ получает более 10 миллионов долларов в год — 1% от более чем 1 миллиарда долларов выручки. Эти деньги администрация парка планирует направлять как на финансирование университетов, подготавливающих IT-специалистов, так и на развитие IT-курсов. Сегодня знания — это новые деньги. Общество и экономика знаний — это то, как мы видим будущее в Белоруссии", — сообщил бизнесмен, добавив, что Белоруссия намерена активно увеличивать расходы на образование.

ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО

По словам Прокопени, разработчики документа верят, что в будущем одной профессии на всю жизнь не будет. "Будет огромное количество карьер, и человек сможет за одну жизнь проживать много разных профессиональных историй. Очевидно, что образование является самым приоритетным направлением цифровой экономики, и без него ничего не будет", — заявил бизнесмен.

В связи с этим, по его мнению, в будущем наиболее востребованы будут люди, способные "быстро меняться и учиться". "Когда есть какая-то повторяющаяся операция, большое количество данных о ней, тогда алгоритмы искусственного интеллекта справляются с ней лучше людей. Однако когда речь идет о чем-то новом, требующим творческого подхода — люди гораздо сильнее машин", — отметил он.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Кадыров подтвердил внедрение блокчейна в Росреестр Чечни
Бизнесмен предполагает, что некоторые профессии и вовсе исчезнут в будущем. Среди них он выделил профессию водителя. "Движение на дорогах в будущем будет передано роботам, что очень сильно уменьшит количество пробок, уменьшит количество потребляемой энергии, все упростит, сделает движение более безопасным. Любые повторяющиеся операции проще всего заменить, автоматизировать", — поделился он своим мнением.

Прокопеня считает, что в будущем могут быть автоматизированы в том числе и сложные, на первый взгляд, профессии. "Автоматизировать работу младшего юриста Сбербанка, который готовит иски, легче, чем уборщицы квартир, потому что надо понимать среду, где и что убирать, ведь все квартиры нестандартны", — отметил он.

ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА БЛОКЧЕЙНА

Волна профессиональных изменений не пройдет мимо блокчейна, уверен бизнесмен. Развитие данной технологии, по его прогнозу, создаст множество новых профессий, прежде всего продукт-менеджеров и архитекторов. "Каждая новая технология создает новые измерения, позволяющие придумать огромное количество новых продуктов. Работа людей, которые будут этим заниматься, на мой взгляд, будет одной из самых интересных", — поделился он своим мнением.

Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Медведев отметил прорывной характер технологии блокчейна
Само развитие технологии блокчейна и его влияние на финансовый сектор бизнесмен сравнил с развитием интернета и его влиянием на медиа.

"Мне кажется очень подходящим сравнивать то, что сегодня происходит с блокчейном, с тем, что было 20 лет назад с интернетом. Так же, как интернет "взорвал" традиционные медиа, коммуникации и бизнес-процессы, так и блокчейн "взорвет" банковскую сферу, страхование, административные процедуры и многое другое. Блокчейн – это интернет 2.0 XXI века. Схожим образом могут измениться и другие области. 20 лет назад интернет был медленным и неудобным. Сегодняшние технологии блокчейн в этом смысле на него очень похожи. Однако, прошло 20 лет и разработчики решили большинство тех проблем, которые стояли перед интернетом. Я верю, что тоже самое произойдет и с блокчейном", — заявил он.

Монета с логотипом криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Вводить налоги на майнинг криптовалют бессмысленно, заявил глава РАКИБ
По словам Прокопени, на сегодняшний день ярко выраженной страны-лидера по разработкам в криптосфере нет, есть лишь много инициатив в Швейцарии, Гибралтаре, Сингапуре, России, Беларуси. Многие страны выбирают подход лицензирования, чтобы дать должную свободу стартапам из этого сектора. "Зарегулировать, убрать свободу, сделать что-то невозможным — это всегда легко. Однако дать свободу и создать сильного регулятора, как в Швейцарии, это всегда непростая задача для государства", — пояснил он.

"Если какая-то страна, в том числе и Россия, хочет преуспеть в регулировании применения блокчейн технологий, то, на мой взгляд, это прежде всего вопрос создания сильного и эффективного регулятора, который получит большие полномочия. Чрезмерное регулирование, ограничительные меры могут помешать развитию и сделают страну менее привлекательной, чем она могла бы быть", — считает он.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена