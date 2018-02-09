Курс доллара остается неизменным, несмотря на биржевой обвал

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Курс доллара к основным мировым валютам в ночь на пятницу остается практически неизменным, несмотря на повторный обвал бирж США, свидетельствуют данные газеты Wall Street Journal.

Согласно деловому изданию, по состоянию на 18.16 (02.16 в пятницу мск) наиболее чувствительно отреагировал курс доллара к иене, потеряв 0,15%. Курсы евро и фунта к американской валюте колеблются в пределах тысячных процента.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшается всего на 0,07% — до 84,17 пункта.

В четверг биржи США вновь упали, на этот раз на 3,8% — 4,15%. Промышленный индекс Dow Jones обрушился на 4,15%, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 3,9%, индекс широкого рынка S&P 500 на 3,75%. Это второй худший в истории день для Dow Jones по снижению по процентным пунктам – в четверг показатель также потерял 4,2%. Всего с начала недели с учетом коррекции Dow Jones снизился на 6,5%, NASDAQ — на 6,4%, а S&P 500 — на 6,6%.