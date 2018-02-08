Явлинский подсчитал потери российской экономики от санкций

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 фев — РИА Новости. Потери российской экономики от санкций ежегодно составляют около 3 триллионов рублей в год, сообщил кандидат в президенты России, сооснователь партии "Яблоко" Григорий Явлинский на встрече со студентами в Ростове-на-Дону.

"Потери России от санкций составляют 3 триллиона рублей в год. Это бюджет всего образования России или примерный бюджет военных. И это каждый год, а санкции действуют скоро уже 4 года", — сказал Явлинский.

Он подчеркнул, что это очень серьезная проблема. "При этом санкции распространяются не только на наши предприятия, но и на партнеров предприятий, и поэтому сжимают возможности нашей конкурентоспособности", — сказал он.

Кандидат в президенты РФ добавил, что российская экономика сформирована как часть экономики мира, и не может существовать в отрыве от мировой экономической системы, которая является жесткой конкурентной.

Явлинский участвовал в президентских выборах дважды: в 1996 и 2000 годах. "Яблоко" еще в феврале 2016 года приняло решение о выдвижении основателя партии своим кандидатом в президенты. Выборы главы государства пройдут 18 марта.