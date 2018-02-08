В Siemens рассказали, что приведет к сокращению рабочих мест

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Новые цифровые технологии, например, искусственный интеллект и система обработки распределенных данных блокчейн, приведут к сокращению рабочих мест, заявил журналистам президент Siemens в России Дитрих Меллер.

"Конечно, это связано с изменением квалификации кадров. Я бы сказал, что мы ожидаем, что эта новая промышленная революция, она приведет к социальным проблемам. Потому что все, что автоматизируется, производится без людей, это приведет к сокращению рабочих мест", — сказал он в кулуарах форума по цифровой трансформации в рамках Недели российского бизнеса РСПП.

В то же время Меллер отметил, что новые технологии приведут к "скачкообразному изменению производительности и качества производства". "Мы говорим о 100%-ом повышении производительности. Все цифровые технологии, искусственный интеллект и блокчейн в конечном итоге позволяют именно реализовать конечный результат, что приведет к повышению конкурентоспособности, производительности и эффективности", — полагает он.

Агентство "РИА Новости|Россия сегодня" выступает Генеральным Информационным партнером Недели Российского бизнеса-2018 и обеспечивает онлайн-трансляцию новостей форума на площадке. Организатором НРБ-2018 выступает Российский союз промышленников и предпринимателей.