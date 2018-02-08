В Siemens рассказали, что приведет к сокращению рабочих мест

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Новые цифровые технологии, например, искусственный интеллект и система обработки распределенных данных блокчейн, приведут к сокращению рабочих мест, заявил журналистам президент Siemens в России Дитрих Меллер.
В то же время Меллер отметил, что новые технологии приведут к "скачкообразному изменению производительности и качества производства". "Мы говорим о 100%-ом повышении производительности. Все цифровые технологии, искусственный интеллект и блокчейн в конечном итоге позволяют именно реализовать конечный результат, что приведет к повышению конкурентоспособности, производительности и эффективности", — полагает он.
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