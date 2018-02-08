В Госдуму внесли законопроект о двухуровневой прогрессивной шкале НДФЛ

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Группа депутатов от "Справедливой России" внесла в Госдуму законопроект о введении в РФ двухуровневой прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ), следует из базы данных нижней палаты парламента.

Авторами законодательной инициативы выступили Сергей Миронов, Михаил Емельянов, Ольга Епифанова, Валерий Гартунг, Олег Нилов, Александр Ремезков и другие эсеры. "Цель законопроекта — плавное сокращение чрезмерного разрыва доходов между наиболее богатыми и бедными слоями населения", — поясняют они.

Законопроект сохраняет действующую ставку 13% по налогу на НДФЛ по доходам до 24 миллионов рублей в год включительно и устанавливает 18% по доходам свыше 24 миллионов рублей.

Разработчики обращают внимание, что под действие законопроекта попадает небольшая группа налогоплательщиков — чуть более 20 тысяч человек, по данным 2015 года, "но сумма их доходов весьма значительна и превышает 4 триллиона рублей".

"Введение повышенной ставки для этой категории налогоплательщиков приведет к росту поступления налогов на 200 миллиардов рублей. Небольшое количество налогоплательщиков и крупные финансовые потоки, которые возможно отследить, позволят налоговым органам относительно безболезненно адаптироваться к новым условиям работы", — считают эсеры.