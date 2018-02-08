В Госдуму внесли законопроект о двухуровневой прогрессивной шкале НДФЛ

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Группа депутатов от "Справедливой России" внесла в Госдуму законопроект о введении в РФ двухуровневой прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ), следует из базы данных нижней палаты парламента.
Законопроект сохраняет действующую ставку 13% по налогу на НДФЛ по доходам до 24 миллионов рублей в год включительно и устанавливает 18% по доходам свыше 24 миллионов рублей.
Разработчики обращают внимание, что под действие законопроекта попадает небольшая группа налогоплательщиков — чуть более 20 тысяч человек, по данным 2015 года, "но сумма их доходов весьма значительна и превышает 4 триллиона рублей".
"Введение повышенной ставки для этой категории налогоплательщиков приведет к росту поступления налогов на 200 миллиардов рублей. Небольшое количество налогоплательщиков и крупные финансовые потоки, которые возможно отследить, позволят налоговым органам относительно безболезненно адаптироваться к новым условиям работы", — считают эсеры.