Смоленская область входит в топ-10 в ЦФО по количеству субъектов МСП

СМОЛЕНСК, 8 фев — РИА Новости. По итогам 2017 года в Смоленской области зарегистрированы более 39 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства(МСП), что на две тысячи больше по сравнению с 2016 годом, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
Комментируя данные, собеседник агентства отметил, что на Смоленщине по поручению главы региона ведется системная работа, направленная на формирование благоприятного предпринимательского климата, расширение перечня областных льгот и преференций для малого и среднего бизнеса. Так, в регионе успешно работает областной Фонд поддержки предпринимательства, Центр поддержки экспорта, Центр кластерного развития, Центр молодежного инновационного творчества, Корпорация инвестиционного развития и Центр поддержки предпринимательства.
Помимо этого, в Смоленске действуют бизнес-окна в Многофункциональных центрах, где предпринимателям доступно более двухсот государственных услуг, в том числе, предоставляемых Корпорацией МСП.
В прошлом году содействие Центра поддержки предпринимательства получили более двух с половиной тысяч бизнесменов.
"Большинство субъектов МСП обращаются за консультациями по маркетинговым, патентно-лицензионным и юридическим направлениям, бизнес-планированию, подбору персонала, сертификации товаров, работ и услуг", — сказал представитель пресс-службы.
Он также отметил, что на динамику роста малого бизнеса самым положительным образом повлияло совершенствование патентной системы налогообложения, которая позволяет гражданам открыть свое дело быстро и с минимальными затратами. "Так, налоговые поступления по патентной системе за 2017 год превысили 109 миллионов рублей, что на 40% выше показателей 2016 года. При этом на розничную торговлю приходится 52% приобретенных патентов, на оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов — 5%, на техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и оборудования — 4,9%", — сказал собеседник агентства.