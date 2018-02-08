Смоленская область входит в топ-10 в ЦФО по количеству субъектов МСП

СМОЛЕНСК, 8 фев — РИА Новости. По итогам 2017 года в Смоленской области зарегистрированы более 39 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства(МСП), что на две тысячи больше по сравнению с 2016 годом, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.

По его словам, по этому показателю Смоленская область занимает шестое место среди регионов Центральном федерального округа.

Комментируя данные, собеседник агентства отметил, что на Смоленщине по поручению главы региона ведется системная работа, направленная на формирование благоприятного предпринимательского климата, расширение перечня областных льгот и преференций для малого и среднего бизнеса. Так, в регионе успешно работает областной Фонд поддержки предпринимательства, Центр поддержки экспорта, Центр кластерного развития, Центр молодежного инновационного творчества, Корпорация инвестиционного развития и Центр поддержки предпринимательства.

Помимо этого, в Смоленске действуют бизнес-окна в Многофункциональных центрах, где предпринимателям доступно более двухсот государственных услуг, в том числе, предоставляемых Корпорацией МСП.

В прошлом году содействие Центра поддержки предпринимательства получили более двух с половиной тысяч бизнесменов.

"Большинство субъектов МСП обращаются за консультациями по маркетинговым, патентно-лицензионным и юридическим направлениям, бизнес-планированию, подбору персонала, сертификации товаров, работ и услуг", — сказал представитель пресс-службы.

Он также отметил, что на динамику роста малого бизнеса самым положительным образом повлияло совершенствование патентной системы налогообложения, которая позволяет гражданам открыть свое дело быстро и с минимальными затратами. "Так, налоговые поступления по патентной системе за 2017 год превысили 109 миллионов рублей, что на 40% выше показателей 2016 года. При этом на розничную торговлю приходится 52% приобретенных патентов, на оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов — 5%, на техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и оборудования — 4,9%", — сказал собеседник агентства.

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