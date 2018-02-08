Медведев назвал способ защитить бюджет от неэффективных расходов

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Право регресса по отношению должностным лицам, из-за которых бюджету РФ были причинены те или иные потери, позволит лучше защитить интересы казны, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства РФ.

"Начнем с изменений в бюджетный кодекс: в этом законопроекте устанавливается порядок исполнения права регресса, иными словами – права обратного требования должностным лицам, чьи действия или бездействия причинили вред другим лицам", — заявил Медведев, открывая заседание.

"Это конкретизация общих позиций, которые установлены гражданским кодексом. Мы разворачиваем соответствующие правила в бюджетном законодательстве. Главные распорядители бюджетных средств на всех уровнях, то есть на федеральном, на региональном и на муниципальном… получат возможность выступать в суде, требовать от должностных лиц, из-за которых бюджету были причинены те или иные потери их компенсировать. Это, собственно, и есть регресс, или обратное требование", — пояснил премьер-министр.

"Я надеюсь, что это будет дисциплинировать чиновников, ну а интересы казны будут защищены лучше", — подчеркнул премьер-министр.