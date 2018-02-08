ЦБ рекомендовал банкам привязать кредитные ставки к ключевой

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. ЦБ РФ рекомендует банкам при заключении новых кредитных договоров включать условие о возможности изменения процентной ставки по кредитам в случае снижения ключевой ставки Банка России и параметры таких изменений, следует из информационного письма, опубликованного в "Вестнике Банка России".

"При заключении новых договоров о предоставлении ссуд Банк России рекомендует кредитным организациям включать в договор, на основании которого ссуда будет предоставлена, условие о возможности изменения процентной ставки в случае снижения ключевой ставки Банка России и параметры таких изменений", — говорится в письме за подписью зампреда ЦБ Василия Поздышева.

Отмечается, что наличие такого условия в договоре позволит кредитной организации не признавать ссуду реструктурированной.

В ноябре прошлого года председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщала, что доступность кредитования в РФ растет по мере того, как снижается инфляция, а не ключевая ставка ЦБ. Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 7,75% годовых.