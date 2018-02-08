Российский посол рассказал о торговле с КНДР

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Москва обращает внимание, что санкции СБ ООН не запрещают торговлю с КНДР, Россия поставляет Пхеньяну разрешенные резолюциями Совбеза товары, заявил в четверг посол РФ в Северной Корее Александр Мацегора.

"Санкции СБ ООН не запретили торговлю с Северной Кореей. Они, конечно, ограничили номенклатуру, они серьезно сократили возможности по осуществлению легальных платежей по поставочным контрактам, но торговать не запрещено. Собственно говоря, мы именно этим и занимаемся", — сказал Мацегора в интервью телеканалу " Россия-24 ".

При этом он подчеркнул, что Москва "поставляет только те товары, которые поставлять можно".