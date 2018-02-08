Сворачивание экономических связей Москвы и Пхеньяна продолжится

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Процесс сворачивания экономических контактов Москвы и Пхеньяна в 2018 году продолжится из-за санкций ООН, заявил посол РФ в КНДР Александр Мацегора.

Он отметил, что практически все направления экономического сотрудничества двух стран пострадали из-за санкций ООН.

"К сожалению, идет процесс ужимания наших контактов по большинству направлений экономического сотрудничества. Боюсь, что этот процесс в наступившем году может продолжиться", — сказал посол в интервью телеканалу "Россия 24".

Совет Безопасности ООН в августе прошлого года в ответ на очередные ракетные испытания КНДР принял резолюцию номер 2371, расширяющую санкции против Северной Кореи. Резолюция предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов, а также замораживание счетов Банка внешней торговли КНДР.