ЦБ разработал проект повышения финансовой доступности

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Банк России разработал проект стратегии повышения финансовой доступности в РФ на период 2018-2020 годов, сообщается на сайте регулятора.

"Одна из основных целей стратегии – повышение уровня доступности и качества финансовых услуг для потребителей на отдаленных, малонаселенных и сельских территориях; для групп населения с ограниченным доступом к финансовым услугам (лиц с ограниченными физическими возможностями, пожилых людей, граждан с низким уровнем дохода); для субъектов малого и среднего бизнеса. Вторая, более общая цель стратегии – повышение скорости и качества доступа к финансовым услугам для населения, имеющего доступ к интернету", — говорится в сообщении.

Как отмечает регулятор, для достижения поставленных целей особое внимание в стратегии уделяется роли цифровых продуктов и услуг, цифровым каналам и инфраструктуре информационно-коммуникационных технологий, взаимодействию финансовых институтов с операторами связи и финансовыми агентами, изучению возможностей использования каналов доставки финансовых услуг на основе спутникового телевидения и других альтернативных технологий.

Отмечается, что при подготовке документа были учтены замечания и предложения, высказанные в ходе встреч и дискуссий с представителями участников российского финансового рынка, их объединений и общественных организаций, а также международный опыт и рекомендации экспертов. Цели и приоритетные направления стратегии основаны на анализе современного состояния финансовой доступности в РФ.

Указывается, что ряд нерешенных проблем в этой области связан с особенностями страны, включая ее географические и демографические характеристики, экономические условия, а также относительно молодой возраст российского финансового рынка. Также среди ключевых факторов обеспечения финансовой доступности в России разработчики стратегии называют устранение нормативно-правовых барьеров, анализ законодательных инициатив, которые могут существенно повлиять на уровень доступности тех или иных финансовых услуг, а также совершенствование нормативной базы.

Проект стратегии принят за основу советом директоров Банка России и рекомендован для общественного и ведомственного обсуждения. После его завершения и учета поступивших предложений документ будет утвержден ЦБ РФ в окончательной редакции. Комментарии к проекту принимаются в срок по 16 февраля.