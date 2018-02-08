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Экономика

В Югре открылся молодежный научно-практический форум "Нефтяная столица"

11:4708.02.2018
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© Фото предоставлено центром "Открытый регион"Молодежный научно-практический форум Нефтяная столица в ЮгреМолодежный научно-практический форум Нефтяная столица в Югре
© Фото предоставлено центром "Открытый регион"

СУРГУТ, 8 фев — РИА Новости, Александра Науменко. Свыше 350 специалистов из 20 регионов России и пяти зарубежных стран, представляющие более 80 предприятий и организаций нефтегазовой отрасли, а также студенты стали участниками первого международного молодежного научно-практического форума "Нефтяная столица", который открылся в четверг в Сургуте, передает корреспондент РИА Новости.

Буровая установка в месторождении сланцевого газа в штате Пенсильвания
© AFP 2018 / Mladen Antonov
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Двухдневный форум организован при поддержке правительства Югры и совета молодых ученых РАН на площадке Сургутского госуниверситета. Помимо представителей нефтегазовой отрасли России, в нем принимают участие ученые и специалисты из Норвегии, Швейцарии, Японии, Канады и Казахстана.

"Считаю очень значимым, что такое мероприятие проходит на территории ХМАО-Югры — ведущего добытчика нефти, одного из самых крупных ее производителей в мире. Хотелось бы поблагодарить всех нефтяников и газовиков, благодаря которым укрепляется экономическая, энергетическая база РФ, осваиваются громадные территории, создаются новые индустриальные центры. Ни для кого не секрет, что Россия входит в число мировых лидеров по добыче углеводородов, производству нефтепродуктов и экспорту энергоресурсов. Поэтому очень важно проводить такие мероприятия, на которых обсуждаются стратегические задачи инноваций и развитие новых технологий", — сказал на открытии форума полпред президента РФ в УФО Игорь Холманских.

Он отметил, что форум предоставляет возможность талантливой молодёжи встретиться на одной площадке с авторитетными специалистами нефтяной промышленности.

"На форуме у вас есть уникальная возможность поделиться своими разработками и обсудить новейшие технологии в нефтедобывающей отрасли… Важно, чтобы молодежь осознавала, что ее повседневная деятельность обеспечивает будущее энергетики", — отметил Холманских.

Заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов, зачитавший приветственное слово министра к участникам форума, также отметил, что Минэнерго возлагает особые надежды на молодых специалистов. "Вам предстоит не только освоить новые технологии нефтедобычи, но и пойти дальше — разрабатывать эффективные методы использования нетрадиционных энергоресурсов, таких как водород и газогидраты, предложить новые методы рационального экологически безопасного землепользования, найти способы снижения затрат транспортировки нефти и газа. Только так, двигаясь все время вперед, можно сохранить лидирующие позиции российской энергетики в мире", — сказал Молодцов.

Нефтяной станок-качалка в Краснодарском крае. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Кто на самом деле сидит на нефтяной игле
Губернатор Югры Наталья Комарова отметила на пленарном заседании форума, что главная задача состоит в том, чтобы "Нефтяная столица" стала местом сотрудничества и научного обмена.

"Экономика XXI века — это экономика людей. Интеллектуальная составляющая процесса глобального экономического развития подросла. Мы создаем благоприятные условия для самореализации молодых людей… Жители Югры хотят получить качественное, востребованное на рынке труда образование, работу. Нам нужно, чтобы лучшие ученые, профессора, преподаватели выбрали место работы и жительства в автономном округе", — сказала Комарова.

Она выразила уверенность в том, что форум внесет вклад в формирование новой модели "умной экономики", основанной на инновационной трансформации нефтегазодобывающей отрасли.

Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Темы, заявленные для обсуждения на форуме как направления развития, рассчитаны на десятилетия вперед. Это и методы увеличения нефтеотдачи, информационные технологии в нефтегазовой отрасли, геологоразведка, развитие промышленности, газовой отрасли, биомедицины — все это в разрезе международного опыта и масштабов цифровой революции. Из запланированных тем отмечу, на мой взгляд, наиболее актуальные в отрасли вопросы — кибербезопасность, моделирование цифровых месторождений, проблемы и методы стимулирования компаний по разработке трудноизвлекаемых запасов, цифровой суверенитет", — отметила Комарова.

При этом губернатор подчеркнула, что в структуре запасов нефти Югры порядка 30% составляют трудноизвлекаемые запасы, работа по вовлечению которых в разработку является наукоемкой, требует большого объема исследований, уникального оборудования и современных технологий. В Югре созданы для этого условия. Компания "Газпром нефть" при содействии правительства РФ, автономного округа реализует Национальный проект "Бажен" в целях создания российских технологий и высокотехнологичного оборудования для разработки баженовской свиты. "Рассчитываем, что молодые ученые, преподаватели вузов, предприниматели, работающие в высокотехнологичных сферах, загорятся этой идеей", — заключила она.

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