Россия примет участие в инвестфоруме по восстановлению Ирака

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Россия примет участие в инвестиционном форуме по послевоенному восстановлению Ирака, где будет представлена на уровне не ниже замглавы МИД, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Багдаде Максим Максимов.

"Действительно, 12–14 февраля в Кувейте состоится такая конференция, в которой примут участие, насколько я знаю, представители более чем 70 стран и более 1,4 тысячи компаний. Россия также будет участвовать в работе форума", — заявил он.

"На сегодняшний день уровень пока не определен. Думаю, что он будет не ниже заместителя министра иностранных дел", — продолжил российский дипломат.

Кроме того, свое участие в форуме подтвердили ряд российских компаний.

"Это свидетельствует об интересе, которые проявляют отечественные компании к работе в Ираке. На самом деле объемы работы по восстановлению пострадавших от военных действий против ИГИЛ* районов Ирака колоссальны. Иракское правительство называет цифру нанесенного ущерба — 100 миллиардов долларов", — сказал дипломат.

По его словам, у российских компаний "имеются соответствующий опыт и возможности" для участия к реализации проектов в различных областях иракской экономики.

Ранее посол Кувейта в Москве Абдулазиз аль-Адвани сообщил РИА Новости, что Россия приглашена к участию в форуме.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в декабре 2017 года объявил, что страна победно завершила войну против ИГ*.

* Запрещенная в России террористическая организация