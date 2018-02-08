Москва обсуждает с Багдадом сотрудничество в электроэнергетической сфере

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Москва и Багдад ведут переговоры об участии российских компаний в электроэнергетических проектах в Ираке, в восстановлении электростанций, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Ираке Максим Максимов.

Дипломат отметил, что у сторон создан "неплохой задел" в области экономического сотрудничества. Он напомнил, что в настоящее время в Ираке работают ведущие российские нефтяные компании "Газпром нефть" и "Лукойл", а суммарные инвестиции РФ в нефтяной сектор достигают 10 миллиардов долларов.

"Компания "Лукойл" настроена на расширение своей операционной деятельности в Ираке и увеличение уровня добычи на своих месторождениях. Кроме того, с иракскими партнерами ведутся переговоры об участии российских компаний в электроэнергетических проектах, в том числе по восстановлению ряда электростанций, построенных при содействии СССР и России, а также в области промышленной кооперации", — рассказал посол.

По его словам, в ближайшее время в Багдаде и Москве запланированы бизнес-форумы.