Москва обсуждает с Багдадом сотрудничество в электроэнергетической сфере

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Москва и Багдад ведут переговоры об участии российских компаний в электроэнергетических проектах в Ираке, в восстановлении электростанций, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Ираке Максим Максимов.
"Компания "Лукойл" настроена на расширение своей операционной деятельности в Ираке и увеличение уровня добычи на своих месторождениях. Кроме того, с иракскими партнерами ведутся переговоры об участии российских компаний в электроэнергетических проектах, в том числе по восстановлению ряда электростанций, построенных при содействии СССР и России, а также в области промышленной кооперации", — рассказал посол.
По его словам, в ближайшее время в Багдаде и Москве запланированы бизнес-форумы.