"Нафтогаз" возобновит закупку российского газа по предоплате, пишут СМИ

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. "Газпром" пока не потребует от "Нафтогаза Украины" погасить долг в 2 миллиарда долларов до начала поставок газа, но покупка топлива будет идти по предоплате, пишет газета "Коммерсант".

Глава правления украинской компании Андрей Коболев 7 февраля сообщил, что "Нафтогаз Украины" планирует начать закупки газа у "Газпрома" уже в марте текущего года.

Стокгольмский арбитраж в декабре вынес вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа на Украину. Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 миллиардов кубометров. Ценообразование было изменено с нефтепродуктовой формулы на привязку к цене германского хаба NCG. Закупать газ в этих объемах Киев обязан начиная с 2018 года.

Как пояснил изданию собеседник в "Газпроме", монополия не увязывает начало поставок на Украину с оплатой долга "Нафтогаза" в 2,02 миллиарда долларов, который эта компания должна погасить в соответствии с решением арбитража. На этот долг начисляются проценты — 0,03% в сутки, и к началу марта их сумма достигнет 41,8 миллиона долларов.

До сих пор украинская сторона говорила, что, прежде чем платить, она собирается дождаться стокгольмского решения по второму иску — по транзитному контракту. В рамках этого иска "Нафтогаз" требует от "Газпрома" до 16 миллиардов долларов, решение ожидается до конца февраля.

Газета сообщает, что "Газпром" готов возобновить поставки только по предоплате, и, видимо, такой режим для "Нафтогаза" сохранится до окончания контракта — 31 декабря 2019 года. Тем не менее, даже с учетом предоплаты переход на российский газ в нынешней ситуации выгоден для "Нафтогаза", поскольку привязка к NCG обеспечивает компании экономию примерно в 30 евро на 1 тысячу кубометров по сравнению с газом, который "Нафтогаз" может получить реверсом из Словакии или Венгрии.