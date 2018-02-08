"Нафтогаз" возобновит закупку российского газа по предоплате, пишут СМИ

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. "Газпром" пока не потребует от "Нафтогаза Украины" погасить долг в 2 миллиарда долларов до начала поставок газа, но покупка топлива будет идти по предоплате, пишет газета "Коммерсант".
Стокгольмский арбитраж в декабре вынес вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа на Украину. Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 миллиардов кубометров. Ценообразование было изменено с нефтепродуктовой формулы на привязку к цене германского хаба NCG. Закупать газ в этих объемах Киев обязан начиная с 2018 года.
До сих пор украинская сторона говорила, что, прежде чем платить, она собирается дождаться стокгольмского решения по второму иску — по транзитному контракту. В рамках этого иска "Нафтогаз" требует от "Газпрома" до 16 миллиардов долларов, решение ожидается до конца февраля.